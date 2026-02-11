Ford сделал своего соперника Toyota RAV4 современнее. Фото

Недорогой кроссовер Ford Kuga в наиболее популярном сегменте рынка соперничает с Toyota RAV4 и другими известными моделями. Для поддержания актуальности необходимо становится современнее, поэтому производитель подготовил обновленную машину.

Как стало известно Carscoops, модернизация Ford Kuga 2026 года сосредоточена вокруг системы бесконтактного управления Ford BlueCruise (управление без помощи рук). Она же появится в оснащении компактного кроссовера Puma и плагин-гибридного пикапа Ford Ranger PHEV.

В остальном изменений не произошло – в том числе в дизайне. При этом жизненный цикл модели Kuga продолжается, а модель для США (Ford Escape) решили удалить из линейки.

Моторная гамма Kuga включает несколько вариантов – бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и два гибрида на 180 и 240 сил.

В то же время европейские покупатели остались без другого знаменитого автомобиля – производство Ford Focus остановили. Производитель уже работает над следующей машиной. Компактная модель присоединится к линейке Ford Bronco и специально будет ориентирована на европейский рынок. То есть автомобиль фактически займет нишу Focus в другом сегменте, при этом предложит стиль внедорожника.

