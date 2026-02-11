Самый мощный кроссовер Suzuki показали на новых фото

Новый кроссовер Suzuki Across 2026 года оказался самым мощным современным автомобилем японской компании. Машину построили на базе недорогой модели Toyota RAV4, которая также недавно сменила поколение.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, новый Suzuki Across отправится на рынок в 2026 году. Это копия Toyota RAV4 6 поколения. Производители сотрудничают ради создания этой модели уже во второй раз.

Японская компания сделала свой кроссовер современнее вслед за Toyota. Как и прежде, модель Suzuki Across основана на мощном гибридном исполнении RAV4.

Ожидалось, что кроме логотипов Suzuki, дизайн автомобиля немного изменят (бамперы и светотехника). Однако автомобили выглядят идентично. Стилистически новый Across основан на базе внедорожной модификации Toyota RAV4 Woodland (на некоторых рынках такой автомобиль будет известен под именем Toyota RAV4 Adventure).

Плагин-гибрид Suzuki Across подготовили с топовой силовой установкой мощностью 300 л.с. Автомобиль способен преодолеть до 100 км исключительно на электротяге.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер VW.