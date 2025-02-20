Ford отложил модернизацию своей знаменитой недорогой модели

Знаменитая модель Ford F-150 считается недорогой – это базовый автомобиль грузовой линейки производителя. Машина привлекает покупателей доступностью и разнообразием конфигураций. Однако масштабную модернизацию производитель решил отложить.

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Не так давно американский пикап представили официально после планового небольшого обновления. Однако пришло время сменить поколение модели. По информации Carscoops, это произойдет позже.

Сообщается, что следующую крупную модернизацию пикап Ford F-150 претерпит не ранее 2028 года. Планы по обновлению отложили как минимум на один год относительно предыдущего графика.

После рестайлинга 2023 года модель Ford F-150 сохранила кузов актуальной генерации. Изменения сосредоточили в передней части. Дизайнеры подготовили несколько вариантов оформления для разных модификаций.

Однако изменения не помогли и по итогам 2024 года продажи автомобиля просели на 5%. Вероятно, эта тенденция продолжится до дебюта следующего пикапа.

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