Mitsubishi впервые показала новый недорогой кроссовер с низким расходом топлива

Новый недорогой кроссовер Mitsubishi Grandis 2026 модельного года составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим популярным моделям. Автомобиль готовят к премьере, но только сейчас его показали впервые.

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Детали о новом Mitsubishi Grandis 2 поколения стали известны Carscoops. Производитель показал первое фото, однако это пока тизер. Визуальной информации на нем не так много, хотя уже известно, что новинка является копией кроссовера Renault Symbioz 2025 года.

Само по себе возрождение имени Grandis интересно. Ранее это был довольно крупный минивэн (2003-2011). Теперь модель вернут как компактный кроссовер – такие машины сегодня гораздо популярнее.

Известно, что в дизайне будут небольшие отличия на уровне декора и оформления бамперов. Экономичная силовая установка Renault Symbioz с низким расходом топлива менее 5 л/100 км выдает 145 сил. Гибридный кроссовер готовят к старту продаж.

Известно, что к премьере готовят еще одну модель на базе другого автомобиля – Renault Scenic E-Tech. Это более дорогой электрический кроссовер.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый электрокроссовер для европейского рынка.