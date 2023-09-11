Европейцы выбирают доступные авто: какие машины оказались самыми популярными

Европейские покупатели, как и украинские, отдают предпочтение доступным автомобилям. Разве что лидеры отличаются. Но заметно еще одно сходство – спрос на кроссоверы очень высокий.

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Automotive News Europe сообщает, что с начала 2023 года в Европе купили 6,6 миллионов новых машин. Из них более половины – 51% – заняли кроссоверы. В 2022 году их доля составляла 48%.

Самые популярные автомобили в Европе:

Tesla Model Y – 138 152 шт.; Dacia Sandero – 124 190 шт.; Volkswagen T-Roc – 111 692 шт.; Peugeot 208 – 105 699 шт.; Opel Corsa – 105 637 шт.; Renault Clio – 100 298 шт.; Toyota Yaris Cross – 96 849 шт.; Fiat 500 – 90 464 шт.; Volkswagen Golf – 88 899 шт.; Dacia Duster – 86 872 шт.

Из 3,36 миллионов кроссоверов 2,13 миллиона оказались компактными моделями. К таким относятся и Toyota Yaris Cross, и Volkswagen T-Roc, и Tesla Model Y.

Кроме того, американский электромобиль возглавил рынок по итогам первого полугодия 2023-го. До недавнего времени самым популярным автомобилем оставался VW T-Roc.

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