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Самые надежные автомобили до 10 000 долларов: список лучших машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
201
Mazda 3

Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили, которые сегодня можно купить на вторичном рынке. Мы проверили – каждую машину в рейтинге можно купить до 10 000 долларов.

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Список лучших составили в What Car. Учитывали автомобили с пробегом возрастом от 6 до 20 лет. В рейтинг попали модели, оснащенные бензиновыми двигателями.

Самые надежные б/у автомобили по цене до 10 000 долларов:

  1. Honda Jazz (2015-2020 гг);
  2. Mazda 3 (2014-2019 гг);
  3. Toyota Yaris (2011-2020 гг);
  4. Suzuki Swift (2010-2017 гг);
  5. Volkswagen Up (с 2012 года);
  6. Mazda MX-5 (с 2015 года);
  7. Honda Civic (2012-2017 гг);
  8. Mazda 2 (2007-2015 гг);
  9. Honda Jazz (2008-2015 гг);
  10. Skoda Citigo (2012-2020 гг);
  11. Citroen C1 (2014-2022 гг);
  12. BMW 3 Series (2012-2019 гг);
  13. Hyundai i10 (2014-2020 гг);
  14. Honda CR-V (2012-2018 гг).
Mazda MX-5

На первое место поставили компактный хэтчбек Honda Jazz, который производился с 2015 по 2020 год. У специалистов и владельцев машина практически не вызывает нареканий.

Но и последнее место в списке лучших – вполне почетное. Кроссовер Honda CR-V производства с 2012 по 2018 год с бензиновым двигателем является надежной машиной. Иногда беспокоят кондиционер и КПП.

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