Самые надежные автомобили до 10 000 долларов: список лучших машин

Эксперты назвали самые надежные б/у автомобили, которые сегодня можно купить на вторичном рынке. Мы проверили – каждую машину в рейтинге можно купить до 10 000 долларов.

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Список лучших составили в What Car. Учитывали автомобили с пробегом возрастом от 6 до 20 лет. В рейтинг попали модели, оснащенные бензиновыми двигателями.

Самые надежные б/у автомобили по цене до 10 000 долларов:

Honda Jazz (2015-2020 гг); Mazda 3 (2014-2019 гг); Toyota Yaris (2011-2020 гг); Suzuki Swift (2010-2017 гг); Volkswagen Up (с 2012 года); Mazda MX-5 (с 2015 года); Honda Civic (2012-2017 гг); Mazda 2 (2007-2015 гг); Honda Jazz (2008-2015 гг); Skoda Citigo (2012-2020 гг); Citroen C1 (2014-2022 гг); BMW 3 Series (2012-2019 гг); Hyundai i10 (2014-2020 гг); Honda CR-V (2012-2018 гг).

На первое место поставили компактный хэтчбек Honda Jazz, который производился с 2015 по 2020 год. У специалистов и владельцев машина практически не вызывает нареканий.

Но и последнее место в списке лучших – вполне почетное. Кроссовер Honda CR-V производства с 2012 по 2018 год с бензиновым двигателем является надежной машиной. Иногда беспокоят кондиционер и КПП.

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