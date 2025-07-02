Эту машину производили в Украине: во что превратился Chevrolet Aveo

Бюджетная модель Chevrolet Aveo украинским автомобилистах хороша знакома. Более того, в Украине эту модель раньше даже производили. Но теперь эта недорогая машина превратилась в другой автомобиль.

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Доступная модель Chevrolet Aveo давно покинула не только украинский рынок, но и европейский. За несколько лет автомобиль сменил не одно поколение. OBOZ.UA рассказывает о современной версии машины, которая была очень популярной моделью на нашем рынке.

Сегодня продажи Chevrolet Aveo сосредоточены в Южной Америке. То есть автомобиль лишился статуса глобальной модели. Но эту машину стараются поддерживать в актуальном состоянии.

Цена Chevrolet Aveo примерно от 15 000 долларов по-прежнему соответствует бюджетному статусу. Об этом говорит и мощность – 1,5-литровый двигатель выдает около 100 л.с.

Дизайн теперь выглядит современно (с чем у Aveo никогда не было проблем), однако кузов увеличился в габаритах, что на фоне маленьких колес выглядит непропорционально. Тем не менее, при правильном позиционировании эта модель вновь могла бы стать популярной в Европе и соперничать с Dacia Logan.

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