Новый бюджетный седан Nissan вызвал ажиотаж на рынке: цена и фото

Новый бюджетный седан Nissan N7 2025 года привлек много внимания после премьеры и вызвал настоящий ажиотаж. Доступная модель понравилась покупателям своими возможностями и низкой ценой.

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Автомобиль, который присоединился к сегменту недорогих электрокаров, стал настоящим хитом на рынке. Подробности стали известны Carscoops. Количество заказов на новый Nissan N7 превысило 20 000 спустя шесть недель после старта приема заявок.

Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 превысит 20 000 долларов. При этом топовый вариант оценили в $25 000, а базовый прайс и вовсе стартует с 16 500 долларов.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км.

Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки. По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

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