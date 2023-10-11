newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Этот перекресток сбивает с толку водителей: как не получить штраф и проехать по правилам

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
360
тест ПДД

На украинских дорогах водители часто попадают в ситуации, которые сбивают с толку. Например, на перекрестке с круговой развязкой. Из этой ситуации важно не выйти получением штрафа или даже попаданием в ДТП.

Об этом рассказали на канале "За! Правилами" в YouTube. Перекресток с круговой развязкой планирует пересечь водитель зеленого автомобиля. На картинке есть соответствующий знак о круговом движении.

При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается ответить на вопрос: как правильно пересечь перекресток без нарушений? (правильный ответ – ниже).

ПДД
Видео дня

Варианты ответов:

  1. По траектории А;
  2. По траектории Б;
  3. По траектории В;
  4. По любому из направлений;
  5. А и Б;
  6. Б и В;
  7. В и А.

Правильный вариант – 4. По любому из направлений. Водитель не должен заранее занимать соответствующую крайнюю полосу при движении к круговому перекрестку.

То есть въезд на перекресток, как и выезд, может осуществляться с любой полосы. Но важно учитывать наличие ограничивающих дорожных знаков и разметки или других участников движения, чтобы не создавать препятствий.

Штраф за нарушение правил проезда перекрестков – 510 грн или 1445 грн в случае возникновения ДТП.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о машинах с пробегом, которые пользуются в Украине самым высоким спросом.