Этот Opel будет соперничать с Duster: появилась цена нового кроссовера

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera 2025 модельного года уже рассекретили официально. Вслед за ним на рынок вышел Vauxhall Frontera – близнец с небольшими отличиями. Согласно габаритам и позиционированию новые кроссоверы будут соперничать с Dacia Duster.

Видео дня

Состоялась полная премьера долгожданной модели. Стали известны технические детали и цена Vauxhall Frontera 3 поколения. Вся информация стала известна Motor1.

Новый Vauxhall Frontera – это немного измененный Opel Frontera для британского рынка. Основные отличия состоят в технической адаптации к местным условиям и, разумеется, установке руля справа.

Автомобиль основан на базе самого дешевого кроссовера Citroen и в большей степени использует его дизайн, кроме некоторых элементов. Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, везде просматриваются прямые простые формы. Салон рассчитан на 5 и 7 человек.

Кроссовер Vauxhall Frontera получил электрическую (запас хода от 300 км) и гибридную версии – обе с ценой от 23 495 фунтов стерлингов.

OBOZ.UA ранее показывал новый большой кроссовер Hyundai для семьи.