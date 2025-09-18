Этот новый кроссовер Mitsubishi построили на базе Renault. Фото

Новый недорогой кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross 2026 модельного года показали на официальных фото. Его построили на базе модели Renault. Машина второго поколения стала совсем другим автомобилем.

Это принципиально новая модель бренда для европейского рынка в сегменте электромобилей. Подробности стали известны Carscoops. Автомобиль присоединился к новому модельному ряду и стал близким родственником Renault Scenic E-Tech.

Ожидалось, что кузов почти полностью повторит донора от Renault. Но в Mitsubishi разработали уникальный дизайн с новой наружной светотехникой, бамперами и декором. Двери у машин повторяются, но этого почти никто не заметит.

Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross EV 2026 модельного года получил два варианта. Базовый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода около 400 км. Но первым в продажу отправится более мощный автомобиль с 220-сильным двигателем и батареей на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 600 км.

