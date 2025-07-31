Этот кроссовер Mercedes станет дешевле: что известно про новый электрокар
Новый электрокар Mercedes GLC EQ 2026 модельного года придет на смену Mercedes EQC и, как сообщалось, станет дешевле предшественника. Уже известно, когда состоится премьера долгожданного кроссовера.
Автомобиль готовят к премьере на выставке IAA Mobility в Мюнхене в сентябре 2025 года. Новые подробности стали известны Carscoops. Фактически, новинка выполнит работу над ошибками Mercedes-Benz EQC, который не очень понравился покупателям.
На фото Mercedes-Benz GLC EQ 2026 показали затемненную переднюю часть, где на месте решетки видна эффектная подсветка. Производитель обещает продемонстрировать новый уровень дизайна.
Автомобиль построили на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. По этой причине, несмотря на имя GLC, электромобиль не будет иметь ничего общего с бензиновым кроссовером. Хотя будет позиционироваться как альтернатива одноименной модели.
В целом кажется, что новый кроссовер Mercedes-Benz GLC EV станет компактнее в сравнении с предшественником. Однако за счет использования новой платформы ожидается более просторный салон.
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