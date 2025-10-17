Этот дешевый внедорожник Toyota все перевернет: каким он будет. Фото

Новый дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года все перевернет на автомобильном рынке, где сегодня покупатели выбирают кроссоверы. Уже известно, каким будет автомобиль, который станет настоящим хитом.

Премьера автомобиля приближается. У Carscoops появились новые подробности об этой машине. Сообщается, что дебют модели Toyota Land Cruiser FJ состоится совсем скоро – 20 октября.

Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Подтвержденной информации о названии модели пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку длиной около 4,2 м могут оснастить 2,7-литровым двигателем мощностью не менее 160 л.с. и гибридной силовой установкой.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

