Этого ждали все: новую Toyota RAV4 впервые показали на настоящих фото

Все потенциальные покупатели недорогого кроссовера Toyota RAV4 давно ждали появления следующего поколения модели. Автомобиль наконец-то впервые показали на настоящих фото.

Видео дня

Toyota RAV4 действительно готовится к смене поколений. Популярный автомобиль после серьезной модернизации показывает AutoPaperi. Это ходовой прототип, поэтому его внешность скрывают с помощью камуфляжа. Но мы можем сделать важные выводы.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой – даже под камуфляжем заметны серьезные изменения.

Новая Toyota RAV4 6 поколения запланирована на 2025 год. Значит, автомобиль уже почти готов. Производитель занят доводкой модели и близок к завершению проектирования.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый внедорожник Subaru, который готовят к премьере.