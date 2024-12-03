Долгожданный недорогой внедорожник Subaru показали с новым дизайном

Долгожданный внедорожник Subaru Outback 2025 модельного года изменится настолько сильно, что обязательно удивит покупателей. Автомобиль показали в сети с новым дизайном до премьеры.

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На канале Digimods DESIGN продемонстрировали новый Subaru Outback 2025 модельного года. Автомобиль проходит дорожные испытания, поэтому кузов серийной модели прятали под плотным кожухом. Но дизайн можно рассмотреть на этих рендерах.

Уже очевидно, что следующий Subaru Outback превратился в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback с кузовом универсал получил самостоятельность формата и потерял привязку к откровенно легковой машине.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2025 должна сохраниться до 30 000 долларов.

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