Этого нельзя делать зимой с автомобилем: многие совершают ошибку

Необдуманное обращение с горячей водой – это простая, но в то же время очень опасная ошибка, которую можно совершить при обращении с автомобилем в зимнее время. При этом многие автомобилисты не подозревают о неприятных последствиях.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, чем опасен кипяток для автомобиля зимой, и чем можно заменить это народное "средство". Но почему вообще автомобилисты выбегают на улицу к своей машине с кипящим чайником?

Вечерний дождь или мокрый снег в сочетании с ночными заморозками обязательно приведут к утренней ледяной корке на стеклах автомобиля. Кипяток, на первый взгляд, кажется доступным, простым и эффективным средством. Особенно, если необходимо как можно быстрее избавиться от наледи. Но это ошибка.

Попытка залить горячую воду на обледеневшие стекла или двери вызовет резкий перепад температур и может привести к тому, что стекло лопнет, а лакокрасочное покрытие кузова получит повреждения. Кроме того, разбитое стекло больше не защитит интерьер машины от воды, что повлечет повреждение электроники. Все это потребует дорогостоящего ремонта транспортного средства.

Как безопасно разморозить стекла автомобиля зимой:

используйте высокую температуру внутреннего обогрева;

при наличии включите обогрев стекла;

примените аэрозольный размораживатель;

используйте специальный скребок после начала разморозки.

OBOZ.UA уже рассказывал про самые надежные современные автомобили.