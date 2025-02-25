Это успех: чем порадовал новый кроссовер Mitsubishi. Фото

Новый Mitsubishi Outlander 2025 модельного года ранее рассекретили официально. А теперь своим мнением о машине поделились специалисты. Оказалось, что популярный недорогой кроссовер претерпел успешную модернизацию.

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В Kelley Blue Book близко познакомились с новинкой. В дизайне кроссовера не так много изменений после обновления. А в салоне Mitsubishi Outlander продуманная компоновка, современное оснащение, качественная отделка и улучшенная шумоизоляция.

В целом обновление оказалось успешным. Мелкие улучшения действительно пошли на пользу, особенно это касается ходовых качеств. В остальном – такой же современный, практичный и качественный автомобиль.

Дизайнеры обновили мелкий декор и добавили другие колесные диски. В салоне Mitsubishi Outlander появилась аудиосистема Yamaha. Но основные изменения сосредоточили в технической части.

Обновленный гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность 302 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге приближается к 86 км. Цена Mitsubishi Outlander 2025 в стандартном исполнении (180 л.с.) – от 31 000 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой внедорожник Toyota.