Это полностью новая Skoda Octavia: что придумал чешский производитель. Фото

Чешский производитель готовит полностью новую Skoda Octavia следующего поколения. В компании придумали превратить знаменитый недорогой бестселлер в электромобиль. На фото показали примерный дизайн модели.

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Скоро официально рассекретят преемника модели Skoda Octavia. О машине стало кое-что известно Carscoops. Новинку покажут осенью 2025 года на Автошоу в Мюнхене как Skoda Octavia Combi EV.

То есть производитель отдает приоритет кузову универсал. Известно, что длина автомобиля составит примерно 4,7 м. Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на этой же платформе SSP.

Не секрет, что Skoda Octavia A9 давно намеревались превратить в электрокар. И такой автомобиль должен был изначально появиться к 2025 году. Однако в этом году покажут разве что прототип с намеком на серийную машину. В продажу она может отправиться в 2027 году.

Однако кроме этого у покупателей останется возможность купить Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, у популярной бюджетной модели Renault появилась новая модификация.