Топовый вариант бюджетника Renault показали с неожиданным оснащением

Новый бюджетник Renault 5 E-Tech в сегменте недорогих электрокаров всем понравился своим стильным дизайном и возможностями. Топовый вариант, который призван усилить позиции модели, показали с неожиданным оснащением в самом крутом исполнении.

Видео дня

Новый Renault Alpine A290 занимает место на вершине линейки модели как спортивная модификация. Электрокар выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. А Carscoops сообщает об исполнении Alpine A290 Rallye для ралли.

В целом, дизайн основан на стандартной модели Alpine A290. Однако внешность более агрессивная с расширенными колесными арками, новыми бамперами и крупными дисками особого дизайна. Дополняют образ наклейки на кузове.

Самый мощный вариант электрокара выдает 220 л.с. Запас хода – до 380 км, который обеспечивает батарейный блок емкостью 52 кВтч. Появились механический дифференциал повышенного трения ZF, внешний звуковой генератор и настоящий "ручник".

Стоимость Alpine A290 – от 38 000 евро. А цена стандартного Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро. В то же время цена Alpine A290 Rallye намного выше – около 60 000 евро.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый мощный электрокар Hyundai.