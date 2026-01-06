Это не Duster: украинцы выбрали любимый недорогой автомобиль

На автомобильном рынке Украины давно доминируют недорогие машины. И в этот раз статистику возглавила доступная модель известного производителя, которая обошла привычного лидера Renault Duster.

Украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 моделей. Бестселлером стал автомобиль, который производят в Китае.

Рынок возглавил бюджетный кроссовер Volkswagen ID.Unyx с минимальной ценой около 1 000 000 грн. Однако это все же очень доступная машина стоимостью от 24 000 долларов.

Самые популярные автомобили в Украине:

Volkswagen ID.Unyx (825 шт.); BYD Leopard 3 (735 шт.); BYD Sea Lion 06 (641 шт.); Renault Duster (582 шт.); ZEEKR 7X (442 шт.); Toyota RAV4 (408 шт.); BYD Sea Lion 07 (387 шт.); ZEEKR 001 (363 шт.); BYD Yuan Up (308 шт.); Honda eNP2 (306 шт.).

В декабре 2025 года рынок новых машин составил 12,4 тыс. экземпляров.

