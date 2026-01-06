УкраїнськаУКР
Это не Duster: украинцы выбрали любимый недорогой автомобиль

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,5 т.
Volkswagen ID.Unyx

На автомобильном рынке Украины давно доминируют недорогие машины. И в этот раз статистику возглавила доступная модель известного производителя, которая обошла привычного лидера Renault Duster.

Видео дня

Украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам и электромобилям. Статистика организации Укравтопром определила топ-10 моделей. Бестселлером стал автомобиль, который производят в Китае.

Рынок возглавил бюджетный кроссовер Volkswagen ID.Unyx с минимальной ценой около 1 000 000 грн. Однако это все же очень доступная машина стоимостью от 24 000 долларов.

Renault Duster

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Volkswagen ID.Unyx (825 шт.);
  2. BYD Leopard 3 (735 шт.);
  3. BYD Sea Lion 06 (641 шт.);
  4. Renault Duster (582 шт.);
  5. ZEEKR 7X (442 шт.);
  6. Toyota RAV4 (408 шт.);
  7. BYD Sea Lion 07 (387 шт.);
  8. ZEEKR 001 (363 шт.);
  9. BYD Yuan Up (308 шт.);
  10. Honda eNP2 (306 шт.).

В декабре 2025 года рынок новых машин составил 12,4 тыс. экземпляров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую дешевую модель Nissan.

