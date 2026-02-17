Это не Duster: бюджетный кроссовер Renault превратили в новый Nissan

Известно, что бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения скоро превратят в модель Nissan Tekton. Однако сейчас рассекретили другой автомобиль – более доступный и не менее практичный.

Производитель раскрыл информацию об автомобиле официально. Для своего сегмента новый Nissan Gravite 2026 года предлагает выдающуюся вместительность. Вдобавок разработали стильный современный дизайн.

Бюджетник Nissan Gravite создали на базе Renault Triber, который появился в 2020 году. Главные фишки – низкая цена и семиместный салон.

Внешность немного отличается от модели Renault. Установили новые бамперы, фары и фонари. Добавили новые колесные диски и другой декор. Новый кроссовер Nissan длиной всего 3,9 м предлагает семь посадочных мест. Если сложить третий ряд кресел, объем багажника превысит 600 л.

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 72 л.с. Цена Nissan Gravite 2026 года – от 6200 долларов.

