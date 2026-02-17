Каким будет новый Hyundai Tucson 2027 года: живое фото

Недорогой кроссовер Hyundai Tucson готовят к премьере для 2027 модельного года. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль. Несмотря на то, что машину держат в секрете, ее показали на живом фото.

Видео дня

Стилистически новый Hyundai Tucson 2027 будет совсем другим автомобилем. В компании хотят, чтобы у новых моделей просматривался родственный стиль. Машину показывает на фото Carscoops.

Новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания. Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако внешность машины уже полностью готова.

Производитель спешит, даже несмотря на то, что модель Hyundai Tucson не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

Дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Очевидно, что работа над ближайшим родственником – новым Kia Sportage – тоже ведется. Этот автомобиль рассекретят после Tucson.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самый дешевый кроссовер Mercedes.