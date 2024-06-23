Toyota не способна разработать классный недорогой автомобиль – но это не конец

Ранее многие покупатели действительно ценили компанию Toyota за по-настоящему классные автомобили – недорогие спортивные машины, которые нравились всем. Японцы признают, что самостоятельно работать в этом направлении сегодня невозможно. Но это не конец.

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Слова главы спортивного подразделения Toyota GR приводит Carscoops. Томоя Такахаши отметил, что в одиночку компания не способна разрабатывать спортивные модели. Недорогое купе GR 86 было разработанр совместно с Subaru (в двух поколениях), а новая Toyota Supra оказалась техническим двойником BMW Z4.

И сотрудничество с другими производителями в таких сегментах продолжится, если покупатели хотят видеть в шоурумах недорогие спортивные машины с ярким дизайном.

В компании отмечают, что разработка спортивных машин не связана с исключительно коммерческим интересом, но скорее опирается на удовлетворенность водителей. Нетрудно догадаться, что производители наподобие Toyota эффективнее зарабатывают деньги на кроссоверах вроде RAV4.

Однако доступный спорткар – имиджевый продукт, который обязательно понравится покупателям. Но без экономического обоснования такие автомобили невозможны на рынке. Поэтому в дальнейшем подобные модели будут разрабатывать в кооперации с разными автопроизводителями.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой спорткар Suzuki, который разрабатывают совместно с Toyota.