Это Highlander: Toyota готова рассекретить новый практичный кроссовер

Практичная модель Toyota Highlander известна как популярный автомобиль в сегменте недорогих и вместительных кроссоверов для семьи. Компания готова рассекретить еще одну машину – премьера скоро.

Было заранее известно, что Toyota готовит новый крупный и практичный электрокар с просторным салоном. Очередные подробности стали известны Carscoops. Компания на официальных фото подтвердила, что новинка получит известное имя Toyota Highlander.

Ожидалось, что производитель подготовит название Toyota bZ5X, чтобы соответствовать неймингу электрических моделей. Впрочем, не исключено, что на разных рынках имена автомобиля будут отличаться.

Новая Toyota Highlander 2027 модельного года – серийное воплощение концепта SUV Toyota, который намекал на перспективную разработку несколько лет назад. Известно, что семиместный салон электрокроссовера Toyota с длиной кузова около 5 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины. В основе используют платформу e-TNGA.

Ранее сообщалось, что Toyota инвестирует в производство 1,4 миллиарда долларов. В эту сумму входит модернизация предприятия и завершение линии сборки батарей в США.

