Это бестселлер: недорогой кроссовер Mazda показали в новом виде

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 является знаменитым бестселлером японского производителя. Неудивительно, ведь модель представлена в самом популярном сегменте. Машину показали в новом виде.

Новую Mazda CX-5 2026 модельного года уже рассекретили официально в третьем поколении. Авторы канала AutoproMax показали машину в попытке пофантазировать на тему альтернативного дизайна серийного варианта. Хотя настоящая внешность у машины другая.

Новая Mazda CX-5 2026 модельного года стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – прежний бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже машина ожидается до конца 2025 года.

