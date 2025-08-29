Новую недорогую модель Honda сделали еще круче. Фото

Недорогая по меркам спортивного сегмента модель Honda Prelude 2026 года рассекречена почти полностью. Но не успел эффектный автомобиль отправиться в продажу, как его сделали еще круче. Даже дважды.

В Motor1 ожидают, что вскоре производитель рассекретит два модифицированных варианта Honda Prelude 6 поколения. Свои предположения специалисты базируют на официальном фото, где показали два затемненных силуэта.

Новая Honda Prelude 2026 года, которая основана на базе модели Honda Civic, готовится к полноценной премьере. В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года на домашнем японском рынке. В Европе и США стильная модель появится в 2026.

Ранее сообщалось, что эту машину в будущем могут сделать мощнее и быстрее. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

В 2026 году ожидается более мощное исполнение – Honda Prelude Type S. Такой автомобиль будет быстрее и получит небольшие изменения в дизайне. Возглавит линейку купе Honda Prelude Type R 2027 года. Ориентировочная отдача гибридной силовой установки – 300 л.с. Возможно, компания готовит намек на эти машины.

