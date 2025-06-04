Этими автомобилями выгодно владеть: лучшие варианты от экспертов
Каждый автомобилист знает, что продажа своей машины в будущем – еще одна составляющая выгодного владения. На это влияют не только техническое состояние и популярность модели. Эксперты определили лучшие варианты по другому параметру.
По информации специалистов iSeeCars, цвет машины очень важен, если вы планируете выгодно продать свой автомобиль. Исследование основано на потере стоимости спустя 3 года для машин разных цветов.
Эксперты отмечают слабую распространенность желтых и оранжевых автомобилей. В то же время было замечено, что на вторичном рынке спрос на такие машины превышает предложение – из-за этого их стоимость в процентном отношении снижается медленнее (на 24% и 24,4%).
Для покупателей более скучных цветов есть хорошая новость – распространенные нейтральные оттенки находятся в относительно безопасной зоне среднестатистической потери стоимости. Так, бежевые машины обесцениваются на 29,5% за три года, серебристые – на 29,8%.
Коричневые б/у автомобили теряют 30,4%, синие – 30,9%. Учитывайте, что среднюю потерю стоимости спустя три года на вторичном рынке определили на уровне 31%. Это значит, что популярные черные и белые машины (31,9% и 32,1% соответственно) кажутся не такими привлекательно.
Для таких машин все равно много покупателей, но и рынок перенасыщен предложениями. Вдобавок машины этих оттенков чаще других отфильтровывают по цене, что дополнительно влияет на их стоимость.
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