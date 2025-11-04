УкраїнськаУКР
Эти недорогие машины исчезнут: какие автомобили перестанут производить

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
225
Kia Soul

Некоторые знаменитые названия среди недорогих машин скоро уйдут с рынка. Такие автомобили по разным причинам перестанут производить. В 2026 году эти модели не будут продавать, но исключения в списке тоже есть.

Видео дня

Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих моделях из этого списка.

По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестанут производить для США.

Nissan Versa

Какие недорогие машины скоро перестанут производить:

  • Acura TLX;
  • Audi A4;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape (на некоторых рынках);
  • Kia Soul;
  • Mercedes-Benz EQB;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Ariya (на некоторых рынках);
  • Nissan Versa;
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

