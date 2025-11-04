Эти недорогие машины исчезнут: какие автомобили перестанут производить
Некоторые знаменитые названия среди недорогих машин скоро уйдут с рынка. Такие автомобили по разным причинам перестанут производить. В 2026 году эти модели не будут продавать, но исключения в списке тоже есть.
Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих моделях из этого списка.
По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестанут производить для США.
Какие недорогие машины скоро перестанут производить:
- Acura TLX;
- Audi A4;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape (на некоторых рынках);
- Kia Soul;
- Mercedes-Benz EQB;
- Nissan Altima;
- Nissan Ariya (на некоторых рынках);
- Nissan Versa;
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
