Эти недорогие машины исчезнут: какие автомобили перестанут производить

Некоторые знаменитые названия среди недорогих машин скоро уйдут с рынка. Такие автомобили по разным причинам перестанут производить. В 2026 году эти модели не будут продавать, но исключения в списке тоже есть.

Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих моделях из этого списка.

По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут и не продолжат свою жизнь в 2026 году. Но это касается не всех моделей из списка. Например, Nissan Ariya и Ford Escape перестанут производить для США.

Какие недорогие машины скоро перестанут производить:

Acura TLX;

Audi A4;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape (на некоторых рынках);

Kia Soul;

Mercedes-Benz EQB;

Nissan Altima;

Nissan Ariya (на некоторых рынках);

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

