Эти недорогие кроссоверы назвали лучшими в 2024 году – бензин им не нужен
Эксперты назвали лучшие электрокары 2024 года в сегменте кроссоверов. Постарались совместить несколько популярных направлений. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен.
С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. Здесь представлены разные модели – от дешевых и компактных до премиальных дорогих кроссоверов. Мы в OBOZ.UA выделили наиболее доступные модели.
Лучшие недорогие электрокроссоверы 2024 года:
- Volvo EX30;
- Hyundai Kona Electric;
- Renault Scenic.
Очевидно, что откровенно недорогих электрокроссоверов на рынке все еще немного. А удачных – тем более. Но выбор шире для тех, кто готов переплатить. Полный список от специалистов выглядит так.
Лучшие электрические кроссоверы 2024 года:
- Smart#3;
- Genesis GV60;
- Smart #1;
- BMW iX3;
- Skoda Enyaq;
- Volvo EX30;
- Hyundai Kona Electric;
- BMW iX;
- Renault Scenic;
- Kia EV6.
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