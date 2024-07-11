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Эти недорогие кроссоверы назвали лучшими в 2024 году – бензин им не нужен

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
243
Hyundai Kona Electric

Эксперты назвали лучшие электрокары 2024 года в сегменте кроссоверов. Постарались совместить несколько популярных направлений. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен.

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С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. Здесь представлены разные модели – от дешевых и компактных до премиальных дорогих кроссоверов. Мы в OBOZ.UA выделили наиболее доступные модели.

Лучшие недорогие электрокроссоверы 2024 года:

  • Volvo EX30;
  • Hyundai Kona Electric;
  • Renault Scenic.
Volvo EX30

Очевидно, что откровенно недорогих электрокроссоверов на рынке все еще немного. А удачных – тем более. Но выбор шире для тех, кто готов переплатить. Полный список от специалистов выглядит так.

Лучшие электрические кроссоверы 2024 года:

  1. Smart#3;
  2. Genesis GV60;
  3. Smart #1;
  4. BMW iX3;
  5. Skoda Enyaq;
  6. Volvo EX30;
  7. Hyundai Kona Electric;
  8. BMW iX;
  9. Renault Scenic;
  10. Kia EV6.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про проблему с новым дешевым кроссовером Duster.