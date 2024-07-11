Эти недорогие кроссоверы назвали лучшими в 2024 году – бензин им не нужен

Эксперты назвали лучшие электрокары 2024 года в сегменте кроссоверов. Постарались совместить несколько популярных направлений. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен.

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С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. Здесь представлены разные модели – от дешевых и компактных до премиальных дорогих кроссоверов. Мы в OBOZ.UA выделили наиболее доступные модели.

Лучшие недорогие электрокроссоверы 2024 года:

Volvo EX30;

Hyundai Kona Electric;

Renault Scenic.

Очевидно, что откровенно недорогих электрокроссоверов на рынке все еще немного. А удачных – тем более. Но выбор шире для тех, кто готов переплатить. Полный список от специалистов выглядит так.

Лучшие электрические кроссоверы 2024 года:

Smart#3; Genesis GV60; Smart #1; BMW iX3; Skoda Enyaq; Volvo EX30; Hyundai Kona Electric; BMW iX; Renault Scenic; Kia EV6.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про проблему с новым дешевым кроссовером Duster.