В бюджетном кроссовере Duster 3 поколения нашли серьезную проблему

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault продемонстрировал низкие результаты в краш-тестах Euro NCAP. Это проблема для тех, кто хочет купить современный безопасный автомобиль.

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Машину проверили в испытаниях Euro NCAP. Dacia Duster 2024 года получил оценку 3 звезды. Безопасность взрослых пассажиров оценили в 70%, детей – 84%. Пешеходы – 60%, а работу электронных ассистентов оценили на 57%.

Результат очень посредственный. Но, откровенно говоря, машины бюджетного сегмента никогда не отличались максимальным уровнем безопасности. Это компромисс, в обмен на который покупатели получают экономию при покупке.

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

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