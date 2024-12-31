Эти недорогие автомобили исчезнут в 2025 году. Фото

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – поэтому некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 году.

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OBOZ.UA рассказывает о моделях популярных сегментов, которые не проживут дольше 2025 года и просто исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. Мы сосредоточились на недорогих автомобилях.

Chevrolet Camaro

История знаменитого маслкара закончилась на Chevrolet Camaro 6 поколения. Производство модели уже остановилось. Несколько лет назад Camaro обещали электрическое будущее. Но сегодня об этом ничего неизвестно.

Chevrolet Malibu

Это соперник Toyota Camry, который, судя по всему, проиграл конкуренцию японскому седану. На конвейерной линии место Malibu 9 поколения займет новый электрокар Chevrolet Bolt.

Fisker Ocean

Электрокроссовер Fisker Ocean оказался смелой и очень стильной попыткой навязать соперничество Tesla. Несмотря на то, что низкое качество модели, на самом деле, не уступало основному конкуренту, в компании не было Илона Маска, который бы одурачил потенциальных покупателей. В итоге Fisker – уже банкрот.

Mitsubishi Mirage

Этот бюджетный автомобиль в США продавался не очень хорошо. Хотя в последнее время покупательский интерес к машине сильно вырос. Но это не спасет устаревшую модель от прекращения производства.

Subaru Legacy

Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Toyota Venza

Стильный и недорогой гибридный кроссовер, казалось, освоил формулу успеха. Но массового покупателя привлечь все же не сумел. И без того в линейке Toyota много других моделей.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Kia, который оказался очень удачным.