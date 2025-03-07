Эти машины нравятся всем: топ-10 б/у кроссоверов от специалистов
Цены на новые кроссоверы многим кажутся довольно высокими, хотя такие машины нравятся всем. Выход можно найти на вторичном рынке. Специалисты как раз назвали топ-10 кроссоверов с пробегом, которые советуют покупать.
На рынке б/у машин всегда много доступных предложений, но необходимо выбрать лучших. Эти 10 моделей, о которых сообщает Carscoops на основе данных iSeeCars, довольно надежны.
Специалисты определили лучшие б/у кроссоверы возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 8 лет при надлежащем обслуживании.
Лучшие б/у кроссоверы возрастом 10 лет:
- Buick Encore;
- Jeep Compass;
- Mazda CX-9;
- Infiniti QX60;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Volvo XC60;
- Mitsubishi Outlander;
- Honda CR-V;
- Acura RDX;
- Land Rover Range Rover Evoque.
Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у кроссоверы.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый практичный кроссовер VW.