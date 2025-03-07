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Эти машины нравятся всем: топ-10 б/у кроссоверов от специалистов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,6 т.
Mazda CX-9

Цены на новые кроссоверы многим кажутся довольно высокими, хотя такие машины нравятся всем. Выход можно найти на вторичном рынке. Специалисты как раз назвали топ-10 кроссоверов с пробегом, которые советуют покупать.

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На рынке б/у машин всегда много доступных предложений, но необходимо выбрать лучших. Эти 10 моделей, о которых сообщает Carscoops на основе данных iSeeCars, довольно надежны.

Специалисты определили лучшие б/у кроссоверы возрастом 10 лет, которые отличаются высочайшей надежностью и способны прослужить еще от 5 до 8 лет при надлежащем обслуживании.

Buick Encore

Лучшие б/у кроссоверы возрастом 10 лет:

  1. Buick Encore;
  2. Jeep Compass;
  3. Mazda CX-9;
  4. Infiniti QX60;
  5. Mitsubishi Outlander Sport;
  6. Volvo XC60;
  7. Mitsubishi Outlander;
  8. Honda CR-V;
  9. Acura RDX;
  10. Land Rover Range Rover Evoque.

Эксперты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у кроссоверы.

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