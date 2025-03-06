Самый практичный вариант недорогого кроссовера Volkswagen показали в Украине

Новый VW Tayron 2025 года – большой практичный автомобиль на базе знаменитого недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan 3 поколения. Модель недавно рассекретили официально, а теперь показали в Украине на фото.

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Ожидается, что большой кроссовер Volkswagen Tayron скоро выйдет на украинский рынок. Фото показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Ранее автомобиль отправился в производство для европейских покупателей.

Новая модель Volkswagen Tayron заменила 7-местный вариант Tiguan Allspace. В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda готовит к премьере новый недорогой кроссовер.