Эти автомобили скоро исчезнут: какие недорогие машины снимут с производства
Некоторые известные недорогие модели автомобилей скоро уйдут с рынка. Такие машины по разным причинам решено удалить из производственных программ. До 2026 года эти модели исчезнут.
Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих моделях из этого списка.
Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит, еще и снижение спроса дает о себе знать. По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут до конца 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.
Какие недорогие автомобили перестанут производить до 2026 года:
- Audi A4;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape (на некоторых рынках);
- Nissan Altima;
- Nissan Versa;
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
