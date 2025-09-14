Эти автомобили скоро исчезнут: какие недорогие машины снимут с производства

Некоторые известные недорогие модели автомобилей скоро уйдут с рынка. Такие машины по разным причинам решено удалить из производственных программ. До 2026 года эти модели исчезнут.

Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих моделях из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит, еще и снижение спроса дает о себе знать. По ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут до конца 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Какие недорогие автомобили перестанут производить до 2026 года:

Audi A4;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape (на некоторых рынках);

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

