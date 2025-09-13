Это новая Skoda Octavia: как изменился недорогой автомобиль

Новая Skoda Vision O является откровенным намеком на будущее знаменитой недорогой модели Skoda Octavia. Практичный автомобиль с огромным багажником продемонстрировал основные изменения.

Подробно машину показали на канале Autogefühl. Знаменитая модель превратилась в сосем другую машину. Теперь это длинный электрический универсал на новой платформе.

Предвестник Skoda Octavia Combi EV демонстрирует эффектный дизайн с плоскими поверхностями. Однако серийный автомобиль, который стоит ждать в диапазоне 2027-2029 годов, получит более скромную внешность.

Объем багажника Skoda Vision O составляет от 650 до 1700 л в зависимости от конфигурации кресел. Этого удалось достичь благодаря удлиненному до 4850 мм кузову, который немного не дотягивает до Skoda Superb Combi.

Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на новой платформе SSP. Ее же готовят и для Octavia EV. Но технические характеристики пока не сообщают. Кроме новой машины у покупателей останется возможность приобрести Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

