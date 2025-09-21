Эти автомобили нельзя покупать: эксперты назвали 25 машин
Эксперты назвали 25 худших б/у автомобилей, которые нельзя покупать. Эти машины могут навредить кошельку владельца, даже несмотря на низкие цены. У таких моделей наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости.
Машины из списка iSeeCars дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Возглавил антирейтинг электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Такие модели могут отпугнуть покупателей, хотя на вторичном рынке у них могут быть низкие цены.
И если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Такие модели больше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).
Худшие б/у машины в 2025 году:
- Jaguar I-Pace (72.2%);
- BMW 7 Series (67.1%);
- Tesla Model S (65.2%);
- Infiniti QX80 (65.0%);
- Maserati Ghibli (64.7%);
- BMW 5 Series Hybrid (64.7%);
- Nissan LEAF (64.1%);
- Maserati Levante (63.7%);
- Tesla Model X (63.4%);
- Cadillac Escalade ESV (62.9%);
- Land Rover Range Rover (62.9%);
- Audi A8 L (62.7%);
- BMW 5 Series (61.7%);
- Audi Q7 (61.6%);
- Infiniti QX60 (61.5%);
- Cadillac Escalade (61.0%);
- Audi A6 (60.9%);
- Land Rover Discovery (60.9%);
- Mercedes-Benz S-Class (60.7%);
- Audi A7 (60.5%);
- Tesla Model Y (60.4%);
- Lincoln Navigator L (60.3%);
- Porsche Taycan (60.1%);
- Nissan Armada (60%);
- Ford Expedition MAX (60%).
