Эти автомобили нельзя покупать: эксперты назвали 25 машин

Эксперты назвали 25 худших б/у автомобилей, которые нельзя покупать. Эти машины могут навредить кошельку владельца, даже несмотря на низкие цены. У таких моделей наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости.

Машины из списка iSeeCars дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Возглавил антирейтинг электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Такие модели могут отпугнуть покупателей, хотя на вторичном рынке у них могут быть низкие цены.

И если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Такие модели больше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Худшие б/у машины в 2025 году:

  1. Jaguar I-Pace (72.2%);
  2. BMW 7 Series (67.1%);
  3. Tesla Model S (65.2%);
  4. Infiniti QX80 (65.0%);
  5. Maserati Ghibli (64.7%);
  6. BMW 5 Series Hybrid (64.7%);
  7. Nissan LEAF (64.1%);
  8. Maserati Levante (63.7%);
  9. Tesla Model X (63.4%);
  10. Cadillac Escalade ESV (62.9%);
  11. Land Rover Range Rover (62.9%);
  12. Audi A8 L (62.7%);
  13. BMW 5 Series (61.7%);
  14. Audi Q7 (61.6%);
  15. Infiniti QX60 (61.5%);
  16. Cadillac Escalade (61.0%);
  17. Audi A6 (60.9%);
  18. Land Rover Discovery (60.9%);
  19. Mercedes-Benz S-Class (60.7%);
  20. Audi A7 (60.5%);
  21. Tesla Model Y (60.4%);
  22. Lincoln Navigator L (60.3%);
  23. Porsche Taycan (60.1%);
  24. Nissan Armada (60%);
  25. Ford Expedition MAX (60%).

OBOZ.UA ранее рассказывал об автомобилях, которые меньше других теряют в цене.