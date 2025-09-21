Эти автомобили нельзя покупать: эксперты назвали 25 машин

Эксперты назвали 25 худших б/у автомобилей, которые нельзя покупать. Эти машины могут навредить кошельку владельца, даже несмотря на низкие цены. У таких моделей наблюдаются проблемы с огромной потерей стоимости.

Видео дня

Машины из списка iSeeCars дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Возглавил антирейтинг электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Такие модели могут отпугнуть покупателей, хотя на вторичном рынке у них могут быть низкие цены.

И если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Такие модели больше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Худшие б/у машины в 2025 году:

Jaguar I-Pace (72.2%); BMW 7 Series (67.1%); Tesla Model S (65.2%); Infiniti QX80 (65.0%); Maserati Ghibli (64.7%); BMW 5 Series Hybrid (64.7%); Nissan LEAF (64.1%); Maserati Levante (63.7%); Tesla Model X (63.4%); Cadillac Escalade ESV (62.9%); Land Rover Range Rover (62.9%); Audi A8 L (62.7%); BMW 5 Series (61.7%); Audi Q7 (61.6%); Infiniti QX60 (61.5%); Cadillac Escalade (61.0%); Audi A6 (60.9%); Land Rover Discovery (60.9%); Mercedes-Benz S-Class (60.7%); Audi A7 (60.5%); Tesla Model Y (60.4%); Lincoln Navigator L (60.3%); Porsche Taycan (60.1%); Nissan Armada (60%); Ford Expedition MAX (60%).

OBOZ.UA ранее рассказывал об автомобилях, которые меньше других теряют в цене.