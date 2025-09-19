На этих машинах можно сэкономить: топ-10 автомобилей от экспертов

Существуют автомобили, в случае с которыми можно сэкономить не только при покупке, но и при продаже. Эксперты назвали топ-10 моделей, которые теряют наименьший процент своей первоначальной стоимости в сравнении с другими машинами.

Эти автомобили действительно очень выгодны, ведь лучше других сохраняют свою цену. И это настоящая экономия в будущем. О таких машинах рассказывает Motor1 на основе данных iSeeCars.

Фактически, это лучшие автомобили для покупки. Не все машины из списка можно назвать доступными, однако факт экономии отрицать невозможно. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Лучшие автомобили с низкой потерей стоимости в 2025 году:

Porsche 911 (19.5%); Porsche 718 Cayman (21.8%); Toyota Tacoma (26.0%); Chevrolet Corvette (27.2%); Honda Civic (28.0%); Chevrolet Camaro (28.0%); Toyota Tundra (29.1%); Ford Mustang (29.2%); Porsche 718 Boxster (29.6%); Toyota Corolla хэтчбек (30.1%).

Это огромный плюс для первого владельца, который почти не потеряет свои деньги. Интересно, что список лучших моделей оказался разнообразным.

