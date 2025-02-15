Эта Subaru для самых практичных покупателей: недорогую модель показали в сети

Некоторые еще помнят модель Subaru Baja как недорогой автомобиль для самых практичных покупателей. Этот японский пикап показали в сети в совершенно другом виде. Получилось интересно.

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Практичный пикап Subaru Baja размером с кроссовер Subaru Forester могли бы вернуть в линейку. Возможно, это произойдет на фоне популярных моделей Hyundai, Ford и Honda этого же сегмента. На канале TALKWHEELSPRO показали, как мог бы выглядеть новый автомобиль.

Стоит отметить, что авторы очевидно вдохновлялись Ford Ranger – потенциальным соперником. Это неплохо смотрится на современном японском пикапе. Ранее автомобиль был построен на базе модели Legacy и фактически являлся легковой машиной.

Основой для преемника мог бы стать новый Subaru Forester 6 поколения, премьера которого уже состоялась в нескольких модификациях с интересным геометричным дизайном.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно поставляются с полноприводной трансмиссией.

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