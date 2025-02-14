Новый бюджетный кроссовер Kia по цене "Дастера" впервые показали на фото

Бюджетный кроссовер Kia Seltos по цене сравним с "Рено Дастер", а по размерам немного крупнее. Модель нового поколения впервые показали на фото до премьеры – автомобиль готов почти полностью.

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Kia постоянно готовит новинки для разных сегментов. В ближайшее время появится и кроссовер Kia Seltos 2 поколения, продажи которого начнутся в 2026 году. Хотя официальной информации о машине пока не поступало, Carscoops показывает первые фото.

Дизайн еще скрывают, но важные выводы уже можно сделать. Машина получила более геометрические грани, которые присущи новым моделям Kia. Это отличает новинку от предшественника.

Такой силуэт выбрали не только ради брутальной внешности, но и для обеспечения комфорта и максимальной практичности в салоне Kia Seltos. Судя по всему, кроссовер станет немного крупнее и просторнее, но сохранит доступность с ценой около 25 000 долларов.

Вдобавок ожидается богатое оснащение с современными опциями. В линейке предложат бензиновые двигатели и гибридный вариант.

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