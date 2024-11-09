Еще одна Dacia: практичный автомобиль недорогого бренда показали в сети

Производитель бюджетных автомобилей Dacia всегда делает акцент на практичных и недорогих моделях. Огромный Sandman для большой семьи кажется именно таким вариантом. Машину показали в сети с современным дизайном.

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В линейке производителя такая модель могла бы сменить минивэн Dokker, который уже не производят. Модель уже устарела, и в линейке на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале TALK WHEELS придумали дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли максимально практичной модели в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель Dacia.