Еще дешевле: крупный бюджетник Nissan показали впервые. Фото

Новый крупный седан Nissan N7 2025 года оказался очень популярным бюджетным автомобилем и привлек внимание покупателей. В сети впервые показали следующую модель, которая окажется еще дешевле.

Автомобиль присоединится к недорогим седанам и наверняка тоже станет популярным. Подробности стали известны Carscoops. Новая модель Nissan N6 готовится к выходу на рынок. Ее дизайн можно рассмотреть на фото.

Очевидно, что внешность Nissan N6 2025 года выполнили в стиле старшей модели. Здесь плавные линии и деликатная детализация. Судя по всему, такой стиль нравится покупателям. Ведь седан N7 уже вызвал настоящий ажиотаж.

Электрический бюджетник с вариантами мощностью 220 и 270 сил и запасом хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч на 600 км оценили в 16 500 долларов.

При этом новый Nissan N6 должен оказаться даже дешевле, ведь позиционируется немного ниже. Вдобавок автомобиль получит бензиновый двигатель в составе плагин-гибридной силовой установки мощностью 210 л.с.

