Недорогого соперника Toyota Camry от Mazda показали в самом практичном виде

Модель Mazda 6 в последнее время была известна как недорогой соперник Toyota Camry. Но эта машина не меняла поколение более 10 лет, а теперь получила совершенно нового преемника. В сети показали самый практичный вариант модели.

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В Carscoops показали свой вариант универсала Mazda EZ-6 2025 модельного года с большим багажником. Авторы постарались использовать стилистику нового седана с длинным капотом и элегантными формами.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 уже полностью рассекретили официально. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели также наладили в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км.

Это по-настоящему дешевый автомобиль, ведь цена Mazda EZ-6 в Китае начинается с 20 000 долларов. А для европейского рынка модель ощутимо подорожала. Цена Mazda 6e (новое название) – от 43 850 евро.

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