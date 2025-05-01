Эксперты назвали плюсы и минусы нового недорогого кроссовера Nissan

Новый недорогой кроссовер Nissan X-Trail N-Trek уже рассекретили официально. Теперь эксперты назвали плюсы и минусы автомобиля в особой спецификации, которая наверняка сделает модель популярнее.

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Модель Nissan X-Trail – один из самых сильных соперников Toyota RAV4. Carscoops рассказывает о своих впечатлениях после знакомства с новым Nissan X-Trail N-Trek. Особая модификация модели ориентирована на активный образ жизни владельца, который наверняка интересуется путешествиями и исследованиями дикой природы.

Среди плюсов отметили качественный и довольно просторный (кроме третьего ряда кресел) интерьер. Многим понравится большое количество физических кнопок вместо безальтернативного сенсорного управления.

К минусам отнесли неинтересную управляемость и грубую работу двигателя. Модель ориентируют на легкое бездорожье, поэтому здесь появились особые 18-дюймовые диски со специальными покрышками.

Также заменили бамперы и декоративные элементы. В движение новинку приводит 2,5-литровый бензиновый мотор на 184 силы. Цена Nissan X-Trail N-Trek 2025 года – от 33 000 долларов.

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