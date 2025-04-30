Бюджетный кроссовер VW размером с Duster получил мощный мотор. Фото

Новый Volkswagen Nivus GTS 2025 модельного года рассекретили на официальных фото. Бюджетный кроссовер на базе VW Polo размером с Renault Duster получил мощный двигатель и новую внешность.

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Детали сообщили на сайте компании. После недавней модернизации кроссовер VW Nivus 2025 получил стандартные изменения: другие бамперы, новые фары и фонари, измененные колесные диски и цветовая палитра. Покупателям предлагают моторы мощностью 95 и 110 л.с.

Цена Volkswagen Nivus 2025 – около 24 000 долларов. Эту же платформу в своей основе использует не только хэтчбек VW Polo, но и VW Virtus (преемник Фольксваген Поло седан) и компактный кроссовер VW T-Cross.

Новый вариант в линейке – бюджетник VW Nivus GTS. Этот кроссовер оснастили более мощным 1,4-литровым двигателем на 150 л.с.

От стандартного варианта автомобиль отличается бамперами измененного дизайна и уникальными колесными дисками. Цена Volkswagen Nivus GTS – около 30 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Volkswagen рассекретил большой недорогой кроссовер для семьи.