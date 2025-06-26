Эксперты назвали опасную причину низких цен китайских электрокаров

Китайские электрокары привлекают покупателей в первую очередь дешевизной. Фактически, это единственное очевидное преимущество. А недостатков намного больше. Эксперты назвали самый большой из них, который оказался опасной причиной низких цен.

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Подробности сообщает Carscoops. Существует множество факторов, которые способствуют доступности машин из Китая: низкая стоимость рабочей силы, привлечение рабского труда, нарушение этики производства и щедрые субсидии китайского правительства, которое пытается монополизировать мировую добычу редкоземельных минералов.

При покупке электромобиля из Китая производители идут на все, чтобы предложить выгодную сделку. Интересно, что цена, которую на самом деле заплатит каждый покупатель, фактически не выражается в деньгах.

Шпионаж – настоящая прибыльная индустрия, которую Китай освоил в полной мере. Эксперты отмечают, что китайские спецслужбы могут следить за владельцами электромобилей, получать информацию об их жизнедеятельности и предпочтениях. И торговля информацией в этом случае – лучшее, на что можно надеяться.

Это вновь поднимает проблему конфиденциальности данных и неприкосновенности частной жизни – атрибуты западного образа жизни, на которые всегда наблюдаются нападки.

Не говоря уже о том, что современные китайские EV с продвинутым программным обеспечением могут управляться удаленно по всему миру, получая команды из центра управления на территории КНР. Это значит, что машину можно дистанционно обездвижить или, наоборот, разогнать до высокой скорости и таким образом использовать как своеобразное оружие. Легко представить хаос, если на дорогах появится много таких транспортных средств.

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