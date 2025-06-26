Недорогую новинку Lancia от Opel и Peugeot рассекретили в топовом варианте. Фото

Компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis, полностью рассекретила новую недорогую модель Ypsilon на основе машин Opel и Peugeot. Автомобиль также подготовили в топовом варианте и показали на фото.

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Новая Lancia Ypsilon HF 2025 года получила электрическую силовую установку. Ранее сообщалось, что ее мощность составит 240 л.с. Теперь, по информации Carscoops, производитель назвал цифру 276 сил – это отдача единственного электромотора. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

Запас хода Lancia Ypsilon HF составляет 370 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Производитель также подготовил новую Lancia Ypsilon HF Line – хэтчбек со стилистическим спортивным оформлением, но стандартными характеристиками. Такая машина доступна в том числе с ДВС на 109 л.с.

Ожидается, что самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится на рынке в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Цена Lancia Ypsilon 2025 – от 23 900 евро. Это базовый гибридный автомобиль.

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