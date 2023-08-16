Эксперты назвали недорогие авто для души: топ-10 машин
Эксперты назвали лучшие недорогие авто для души – эти машины с легкостью порадуют спортсмена, который живет почти в каждом водителе. Хот-хэтчи не только хранят спортивный потенциал, но и предлагают практичность на каждый день.
Главное, не нарушать скоростные лимиты. Но в том и прелесть хот-хэтчей: они дарят удовольствие за рулем даже на небольших скоростях благодаря низкому весу, отточенному рулевому управлению и модифицированной подвеске. А мощность в такой ситуации – вовсе не главное. Список составили в What Car.
Лучшие спортивные хэтчбеки 2023 года:
- Hyundai i20 N;
- Mercedes-AMG A45 S Plus;
- Volkswagen Golf R;
- Ford Fiesta ST;
- Audi S3;
- BMW 128ti;
- Hyundai i30 N;
- Ford Focus ST;
- Volkswagen Golf GTI;
- BMW M135i.
Первое место занял недорогой хэтчбек Hyundai i20 N. Главные преимущества модели – цена, живой разгон и отличное сцепление с дорогой. Среди минусов отметили маленький багажник.
В конце рейтинга – BMW M135i. Автомобиль хороший, мощный двигатель и качественная отделка порадуют любого. Однако экспертам не понравился тесный салон и недостаточное удовольствие за рулем.
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