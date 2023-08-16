Эксперты назвали недорогие авто для души: топ-10 машин

Эксперты назвали лучшие недорогие авто для души – эти машины с легкостью порадуют спортсмена, который живет почти в каждом водителе. Хот-хэтчи не только хранят спортивный потенциал, но и предлагают практичность на каждый день.

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Главное, не нарушать скоростные лимиты. Но в том и прелесть хот-хэтчей: они дарят удовольствие за рулем даже на небольших скоростях благодаря низкому весу, отточенному рулевому управлению и модифицированной подвеске. А мощность в такой ситуации – вовсе не главное. Список составили в What Car.

Лучшие спортивные хэтчбеки 2023 года:

Hyundai i20 N; Mercedes-AMG A45 S Plus; Volkswagen Golf R; Ford Fiesta ST; Audi S3; BMW 128ti; Hyundai i30 N; Ford Focus ST; Volkswagen Golf GTI; BMW M135i.

Первое место занял недорогой хэтчбек Hyundai i20 N. Главные преимущества модели – цена, живой разгон и отличное сцепление с дорогой. Среди минусов отметили маленький багажник.

В конце рейтинга – BMW M135i. Автомобиль хороший, мощный двигатель и качественная отделка порадуют любого. Однако экспертам не понравился тесный салон и недостаточное удовольствие за рулем.

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