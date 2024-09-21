Kia удивила новой недорогой моделью размером с Golf. Фото
Новая модель Kia EV4 2026 модельного года – недорогой электрокар размером с VW Golf. Автомобиль показали на живых фото до премьеры. Можно отметить, что компания сумела удивить своей новинкой.
Ранее недорогой электромобиль выехал на дороги для ходовых испытаний. Тогда на улице появился седан в маскировочном камуфляже, который своим дизайном соответствовал концепту EV4. Оказалось, что Kia подготовила сюрприз – Carscoops показывает еще один вариант машины.
Это небольшой хэтчбек, за счет которого компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, но, выходит, непосредственно новый Kia EV4 покупателям предложат в двух кузовах на выбор.
Kia EV4 ранее показывали в качестве концепта. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Машина выглядит очень динамично и приземисто.
В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.
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