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Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы 2024 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Skoda Karoq

Эксперты определили лучшие новые кроссоверы 2024 года. Эти автомобили отлично подойдут покупателям. Конкуренция в сегменте высокая, поэтому особенно важно знать о его лучших представителях.

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Фактически, эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности – именно это ищут современные покупатели. Список составили специалисты Autocar. Подборка содержит и довольно дорогие премиальные модели. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины, которые понравятся широкой аудитории покупателей.

Недорогие кроссоверы 2024 года – лучшие новые модели:

  1. Citroen C5 Aircross;
  2. Dacia Duster;
  3. Kia EV9;
  4. Mazda CX-60;
  5. Skoda Karoq.
Dacia Duster 2024

Новый Dacia Duster привлекает внимание. Третье поколение бюджетного кроссовера выглядит как никогда стильно. Вдобавок машина очень дешевая.

Mazda CX-60 – достойный выбор в премиальном сегменте. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение. Машина намного дешевле своих соперников.

Skoda Karoq – немолодая модель. Но привлекает покупателей брендом, надежностью и низкой стоимостью.

Ранее OBOZ.UA показывал долгожданный недорогой кроссовер Skoda 2025 года.