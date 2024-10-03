Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы 2024 года

Эксперты определили лучшие новые кроссоверы 2024 года. Эти автомобили отлично подойдут покупателям. Конкуренция в сегменте высокая, поэтому особенно важно знать о его лучших представителях.

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Фактически, эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности – именно это ищут современные покупатели. Список составили специалисты Autocar. Подборка содержит и довольно дорогие премиальные модели. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины, которые понравятся широкой аудитории покупателей.

Недорогие кроссоверы 2024 года – лучшие новые модели:

Citroen C5 Aircross; Dacia Duster; Kia EV9; Mazda CX-60; Skoda Karoq.

Новый Dacia Duster привлекает внимание. Третье поколение бюджетного кроссовера выглядит как никогда стильно. Вдобавок машина очень дешевая.

Mazda CX-60 – достойный выбор в премиальном сегменте. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение. Машина намного дешевле своих соперников.

Skoda Karoq – немолодая модель. Но привлекает покупателей брендом, надежностью и низкой стоимостью.

Ранее OBOZ.UA показывал долгожданный недорогой кроссовер Skoda 2025 года.