Эксперты назвали лучшие недорогие б/у кроссоверы
Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы для покупки в 2024 году. Интересно, что все они – вполне доступные модели, ведь рассматривали предложения б/у автомобилей на вторичном рынке.
Специалисты Auto Express составили список лучших б/у кроссоверов, которые можно купить в 2024 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:
- Ford Puma;
- Citroen C3 Aircross;
- SEAT Arona;
- Jeep Renegade;
- Kia Niro;
- Toyota C-HR;
- Audi Q3;
- Peugeot 2008.
Примечательно, что в список лучших попали очень популярные модели городских кроссоверов. Предложений на рынке много, поэтому всегда можно поискать максимально выгодную цену.
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