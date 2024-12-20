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Эксперты назвали лучшие недорогие б/у кроссоверы

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
477
Seat Arona

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы для покупки в 2024 году. Интересно, что все они – вполне доступные модели, ведь рассматривали предложения б/у автомобилей на вторичном рынке.

Видео дня

Специалисты Auto Express составили список лучших б/у кроссоверов, которые можно купить в 2024 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Kia Niro

Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:

  1. Ford Puma;
  2. Citroen C3 Aircross;
  3. SEAT Arona;
  4. Jeep Renegade;
  5. Kia Niro;
  6. Toyota C-HR;
  7. Audi Q3;
  8. Peugeot 2008.

Примечательно, что в список лучших попали очень популярные модели городских кроссоверов. Предложений на рынке много, поэтому всегда можно поискать максимально выгодную цену.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самый дешевый кроссовер Kia 2024 года.