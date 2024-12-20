Эксперты назвали лучшие недорогие б/у кроссоверы

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы для покупки в 2024 году. Интересно, что все они – вполне доступные модели, ведь рассматривали предложения б/у автомобилей на вторичном рынке.

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Специалисты Auto Express составили список лучших б/у кроссоверов, которые можно купить в 2024 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:

Ford Puma; Citroen C3 Aircross; SEAT Arona; Jeep Renegade; Kia Niro; Toyota C-HR; Audi Q3; Peugeot 2008.

Примечательно, что в список лучших попали очень популярные модели городских кроссоверов. Предложений на рынке много, поэтому всегда можно поискать максимально выгодную цену.

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